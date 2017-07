Das war die Saison 2016/17 im Frauenfussball

20.07.2017, 10:00 Uhr

Ein kurzer Rückblick auf die abgelaufene Saison und einen Ausblick auf die kommende Saison sind hier zu finden. Zudem könnt ihr mit dem Online-Voting die Spielerinnen der Saison mitbestimmen.

St. Pölten souveränder Meister

ÖSTERREICH. Auf dieser Seite gibt es noch einen kurzen Rückblick auf die abgelaufene Saison, sowie auch einen Ausblick auf die kommende Saison in den höchsten Spielklassen.Gleichzeitig kann hier in den kommenden Tagen die jeweilige Spielerin der Saison per Onlinevoting mitbestimmt werden.In der ÖFB Frauenliga sicherte sich der haushohe Favorit SKN St. Pölten Frauen erwartungsgemäß souverän den Titel. Mit einem guten Finish eroberte die SK Sturm Graz Damen noch Platz 2 und somit auch einen Champions League-Qualifikationsplatz. Der NÖSV Neulengbach hatte sich mit Rang 3 zu begnügen und verlor in der Sommerübertrittszeit gleich 12 Spielerinnen - vorwiegend an den Meister. Dadurch wurde auch das 1b-Team aus der Meisterschaft zurückgezogen.Im Abstiegskampf behaupteten sich LUV Graz und der FC Südburgenland, weshalb Wacker Innsbruck den Weg in die 2. Liga antreten musste.

St. Pölten vor Erlaa

Meistertitel und Aufstieg für Vorderland

Die Meisterinnen aller Klassen

Spielerin der Saison

Andrea Gurtner (Union Kleinmünchen) - Sarah Wronski (NÖSV Neulengbach Frauen), Cornelia Schneeweiß (USC Landhaus), Lisa Kolb (Union Kleinmünchen) - Katharina Naschenweng (SK Sturm Graz Frauen), Julia Kofler (SK Sturm Graz Frauen), Jennifer Klein (NÖSV Neulengbach Frauen), Nadine Prohaska (SKN St. Pölten Frauen), Jennifer Pöltl (SKN St. Pölten Frauen) - Fanni Vago (SKN St. Pölten Frauen), Stefanie Enzinger (SK Sturm Graz Frauen)Viel Spannung brachte die Titelentscheidung in der 2. Frauenliga Ost/Süd, bei der sich am Ende die St. Pöltenerinnen um einen Punkt gegen Erlaa durchsetzten. Platz 3 ging an die Neulengbach Juniors, die allerdings aufgelöst wurden, was wiederum die 1b vom FC Südburgenland vorm Abstieg bewahrte. Somit rutschte nur Hof/Straden um eine Liga runter.Vizemeister Erlaa verpasste den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation. Nach einem 2:2 im Hinspiel beendete Ysaura in der 94. Minute die Aufstiegsträume der Wienerinnen im Rückspiel in Vorderland.Neu in der 2. Liga Ost/Süd sind die Wildcats Krottendorf, die sich in der Relegation gegen St. Jakob/Rosental klar mit 4:0 (1:0, 3:0) durchsetzten und Horn, das gegen Sportklub zweimal mit 2:1 siegte.Milena Zink (ASK Erlaa) - Denise Feichtinger (ASK Erlaa), Sandra Schwarz (SK Sturm Graz Frauen II), Tina Charwat (ASK Eggendorf Frauen) - Natascha Celouch (ASK Eggendorf Frauen), Ines Ruiss (FC Altera Porta), Hannah Kunschert (NÖSV Neulengbach Juniors 1b), Sara Rankovic (SKN St. Pölten Frauen II) - Julia Wagner (SK Sturm Graz Frauen II), Maria Gstöttner (NÖSV Neulengbach Juniors 1b), Evelin Kurz (SKN St. Pölten Frauen II)Lange matchten sich Rankweil und Vorderland um den Platz an der Sonne, den sich zum Schluss die mit einigen Toplegionärinnen gespickten Vorderländerinnen holten. Durch einen 3:2-Sieg im Relegationsrückspiel eroberten sie auch den freigewordenen Platz in der Bundesliga, wo die Vorarlbergerinnen sicher für Furore sorgen werden.In der kommenden Saison spielen nur noch sechs Teams in der 2. Liga Mitte/West. Durch den Abstieg ersetzte Innsbruck die eigene 1b, die nun in der Tiroler Frauen Liga spielt. Die SpG Linz/Wolfern verabschiedete sich ebenfalls aus der 2. Liga und kickt nun in der Oberösterreichischen Frauenliga (SpG Wolfern/Stadl Paura) weiter. Dafür stieß der Salzburger Frauenliga-Meister Bergheim 1b als neues Team hinzu.Nathalie Bachmeier (FFC Vorderland) - Annalena Wucher (FFC Vorderland), Susanne Bauer (SV Taufkirchen), Selina Seher (FC RW Rankweil) - Jasmine Kirchmann (FFC Vorderland), Veronika Vonbrül (FC RW Rankweil), Verena Müller (FFC Vorderland), Sheila Sanchez Pose (FFC Vorderland) - Michaela Eder (HSV Wals Frauen), Ysaura Candelaria Viso Garrido (FFC Vorderland), Natalie Hofinger (SV Taufkirchen)ÖFB Frauenbundesliga: SKN St. Pölten Frauen, 2. Frauenliga Ost/Süd: SKN St. Pölten Frauen II, 2. Frauenliga Mitte/West: FFC VorderlandFrauen Vorarlberg-Liga: Alberschwende, Frauen Landesliga: NenzingFrauen Tiroler Liga: Schwoich, Frauen Landesliga Ost: Wildschönau, Frauen Landesliga West: WiltenSalzburger Frauenliga: FC Bergheim 1bOÖ Liga Frauen: Garsten, Landesliga Frauen: SPG Hagenberg/Schweinbach, Frauenklasse OÖ Nord/Ost: Eidenberg/Geng, OÖ Frauenklasse Süd/West: SPG Antiesenhofen/WeilbachAK NÖ Frauen-Landesliga: SV Horn, AK NÖ Frauen-Gebietsliga Industrieviertel: Casino Baden, AK NÖ Frauen-Gebietsliga Mostviertel: FSG Ardagger, AK NÖ Frauen-Gebietsliga Nordwest-Waldviertel: Paudorf, AK NÖ Frauen-Gebietsliga Weinviertel: Ernstbrunn, Frauengruppe Süd: Bad Sauerbrunn, Frauengruppe Nordwest: FSG Guntersdorf, Frauengruppe West: USV FerschnitzFrauen Landesliga: Wiener SK, Frauen 1. Klasse: Vienna 1b, Frauen 2. Klasse: DSG WU-Studierende, DSG Frauenliga: SV St. Andrä/Wördernkeine Frauenligen oder KlassenSteirische Frauenlandesliga: Wildcats Krottendorf, Steirische Frauenoberliga Süd: Therme Loipersdorf/Ottendorf, Steirische Frauenoberliga Nord: RB BirkfeldFrauen Kärntner Liga: St. Jakob i. Rosental, Frauen Unterliga: Carinthians/Spittal BHier könnt ihr mit bestimmen, wer die Spielerin der abgelaufenen Saison ist. Das Online-Voting und die Reihung entsprechend der Anzahl der Nominierungen in die Teams der Runde wurden anhand von Wertungspunkten (jeweils 11 bis 1) zusammengefasst.Die Spielerin mit den meisten Gesamtpunkten ist Spielerin der Saison 2016/17. Online-Abstimmung und Nominierungsreihung bilden jeweils 50 Prozent. Bei Punktegleichstand wird die Spielerin mit der höheren Nominierungspunkteanzahl vorgereiht.