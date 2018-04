GYM Oberschützen ist Basketball-Bundesmeister bei den Mädchen

28.04.2018, 08:58 Uhr

Die Burschen vom ZBG Oberwart holen den Vizemeister, bezwungen nur vom Team aus Klosterneuburg.

BEZIRK. Das Basketballschulcup-Bundesfinale fand vom 24. bis 27. April statt. Das Burgenland wurde bei den Mädchen vom BG/BRG Oberschützen und bei den Burschen vom ZBG Oberwart bestens vertreten.Beide schafften es nach starken Leistungen ins Finale. Die Mädchen von Trainer Norbert Jungel eroberten schließlich den Bundesmeistertitel, die Burschen von Goran Patekar holten den Vizemeistertitel. Mit Nina Horvath stellten die Mädchen vom GYM Oberschützen auch die weibliche "MVP".

Mädchen ohne Niederlage



Duell Burgenland und Niederösterreich

Die Ergebnisse

In Runde 1 gab es für die Burschen und Mädchen aus dem Burgenland jeweils zwei Siege und damit Platz 1 in der Gruppe. Die Mädchen gewannen gegen die NMS Radenthein (K) und das BG/BRG Gmunden (OÖ). Die Burschen bezwangen die GRG3 Kundmanngasse (W) und das HIB Saalfelden.Auch in Runde 2 gab es keine Niederlage für die Mädchen. Sie gewannen gegen das GIBS Graz und die GRG3 Kundmanngasse (W). Nach einem Sieg gegen das BG/BRG Fürstenfeld (Stmk) gab es eine Niederlage gegen das BG/BRG Klosterneuburg (NÖ) für die Patekar-Jungs.Als Gruppenerster bzw. -zweiter ging es für die beiden Burgenland-Teams in die Kreuzspiele, wo jeweils ein Sieg gefeiert wurde gegen Radenthein bzw. die Kundmanngasse.In beiden Finalspielen standen sich schließlich Burgenland und Niederösterreich gegenüber. Bei den Burschen hatte das BG/BRG Klosterneuburg am Ende die Nase vorne und siegte mit 51:33 gegen das ZBG Oberwart.Bei den Mädchen hatten die Burgenländerinnen das bessere Ende für sich und holten mit dem 47:28 gegen das Sportgymnasium Maria Enzersdorf unbesiegt den Bundesmeistertitel nach Oberschützen.1. Runde: Burgenland - Kärnten 51:24, Burgenland - Oberösterreich 38:122. Runde: Burgenland - Steiermark 48:32, Burgenland - Wien 53:17Kreuzspiel: Burgenland - Kärnten 52:25Finale: Burgenland - Niederösterreich 47:281. Runde: Burgenland - Wien 40:35, Burgenland - Salzburg 48:122. Runde: Burgenland - Steiermark 36:30, Burgenland - Niederösterreich 18:64Kreuzspiel: Burgenland - Wien 40:33Finale: Burgenland - Niederösterreich 33:51