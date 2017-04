Kommentar: Sport ist mehr als nur Fußball

25.04.2017, 00:00 Uhr

Gleichzeitig gab es auch wieder tolle Erfolge zu feiern - wie der vierte European Tour-Titel vom "Sportler des Jahres 2016" Bernd Wiesberger oder auch den Aufstieg der Wild Volleys in die 2. Landesliga. Der Sport lebt in und rund um Oberwart - doch sehr oft wird er nur mit Fußball "gleichgesetzt" und das ist schade, denn die großen Erfolge werden woanders geholt und das in der Öffentlichkeit meist zu wenig geschätzt. Warum sollte nicht irgendwann an Stammtischen auch über einen Sieg von Kristin Hetfleisch, eine Goldmedaille von Verena Eberhardt und ein Titel von Nico Wiener gesprochen werden, statt wie das letzte Match in einer der unteren Ligen und Klassen abgelaufen. Da gilt es das "sportliche Kirchturmdenken" durch neue Horizonte zu erweitern.