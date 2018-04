30.04.2018, 08:21 Uhr

Die Special-Olympioniken vom Team Dornau waren am Freitag, 27.April 2018, bei den Special Olympics Leichtathletikmeisterschaften in Klagenfurt im Schlagball, Laufen und Standweitsprung sehr erfolgreich.

Dornauer mit Top-Leistungen



Für die Athletinnen und Athleten desgab es bei den Special Olympicsviel zu feiern: mitwar man außerordentlich erfolgreich.

Vorbereitung für die nationalen Sommerspiele im Juni



Die Leichtathletikmeisterschaften fanden am Freitag, dem 27. April 2018, bereits zum vierten Mal in der Leopold Wagner Arena in Klagenfurt statt. Insgesamt nahmen 115 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Österreich teil. Für die burgenländischen Athletinnen und Athleten, die sich bereits gemeinsam mit ihrem Trainerteam akribisch auf dievorbereiten (von 7. bis 12.Juni 2018), war die Leichtathletikmeisterschaft eine gute Gelegenheit, um sich bereits im Vorfeld mit anderen Special-Olympioniken zu messen.Herzlichen Glückwunsch zu den großartigen Leistungen.