Ab Samstag, 15. August sind das Hallenbad Lienz sowie die Sauna wieder täglich geöffnet.

LIENZ (red). Lange war das Hallenbad Lienz aufgrund von Covid-19 geschlossen. Ab Samstag, 15. August, können aber wieder alle Freunde des Schwimmsports in die Halle ausweichen. Die lange Zwangspause wurde genutzt um die notwendigen, gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten durchzuführen.

Bis zum Schulstart haben sowohl das Hallenbad (10.00 - 21.30 Uhr) und die Sauna (13.00 – 21.30 Uhr), aber auch das Freibad täglich geöffnet. Ab 14. September gelten dann im Hallenbad wieder die herkömmlichen Öffnungszeiten mit dem Ruhetag am Montag.

Im Freibad endet die Badesaison am 13. September, während das Strandbad Tristacher See am 6. September seine Pforten schließt.



Aufgrund der Sicherheitsempfehlungen des Bundesministeriums bitten die Verantwortlichen des Dolomitenbades folgendes zu berücksichtigen:

Bitte an der Kasse bargeldlos zahlen

Wegen der Begrenzung der Besucheranzahl auf 150 Personen, bitte die Besuchszeit im Hallenbad auf ca. 2 Stunden begrenzen, damit auch andere Gäste das Hallenbad nutzen können. In der Sauna beschränkt sich die Anzahl der Besucher auf 60 Personen.

Einen Abstand von mindestens 1 m von Person zu Person einhalten; Abstandsmarkierungen beachten. Besonders an der Wasserrutsche.

Zwischen den einzelnen Liegeplätzen/Aufenthaltsplätzen einen Abstand von mindestens 1 m in alle Richtungen einhalten.

Im Wasser auf einen Abstand von 1 – 2 m achten (kurzzeitige Unterschreitungen ausgenommen).