DÖLSACH. Am 11.08.2020 gegen 14.15 Uhr kam es auf der Glocknerstraße in Göriach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger deutscher Motorradfahrer übersah bei einem Überhohlmanöver einen abbiegenden PKW und es kam zur Kollision. Am Sozius befand sich seine 56-jährige Ehegattin. Bei dem Unfall wurden sowohl der Motorradfahrer wie auch die Beifahrerin schwer verletzt. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Eine zufällig vorbeikommende Ärztin aus Osttirol leistete bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Die Verletzten wurden in das BKH Lienz gebracht. Die Glocknerstraße musste aufgrund der Erstversorgung wechselseitig gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Osttirol