Die Mannschaften der Spielgemeinschaft Osttirol konnten sich bei internationalen Hallenfußballturnieren durchsetzen.

OSTTIROL (red). Der Feber war für die Kinder der SG Osttirol ein aufregender und erfolgreicher Fußballmonat. Turniere in Postojna und Laibach (Slowenien), in Feldkirchen und Wolfsberg standen auf dem Programm.

Nachdem die U12 Anfang Feber in Postojna bereits den 3. Platz erreichte, siegte die U11 der SG Osttirol souverän im Finale des Nachwuchsturniers von Laibach. Die 2009er setzten sich am 9. Feber gegen die starken Mannschaften von Olimpija Ljubljana und im Finale gegen FC Slovan durch. Außerdem wählten die Trainer der Mannschaften Osttiroler Kinder zum besten Spieler bzw. besten Tormanns des Turniers. Sowohl in Postojna, als auch in Laibach war SG Osttirol-Organisator und Trainer Munib Kasupovic mit mehreren Mannschaften angetreten und auch die U13-Teams (Jahrgang 2007) belegten gute Plätze.

Unbezahlbare Erfahrungen

„Ich begleite die jungen Spieler seit mittlerweile 2 Jahren zu diversen Turnieren im In- und Ausland. Es ist schon bewundernswert, wie sich die Mannschaften entwickelt haben. Der Zusammenhalt, die Freundschaften, die offensive Spielanlage, der Einsatz, die Unterstützung durch die Eltern. Einfach toll. Auch wenn es anstrengend ist, die Erfahrungen und die Praxis, die sie bei den Turnieren machen, ist unbezahlbar", so Trainer Kasupovic.

Am 15. Feber siegte die U12 des FC-WR Nußdorf-Debant, verstärkt durch einige Spieler der SG Osttirol, klar beim Nachwuchscup in Feldkirchen. Bereits am nächsten Tag, fand in der Sporthalle Wolfsberg das 5. St. Michael U12-Hallenturnier statt. Die SG Osttirol reiste wieder mit zwei Mannschaften zum Turnier, damit möglichst viele junge Fußballer Spielerfahrung sammeln konnten.

Beide Teams wurden in ihrer Gruppe Erste. Am Ende setzte sich die U12 Osttirol A gegen die starke Truppe der SG St. Stefan/St Ändrä mit 1:0 durch. Bemerkenswert auch das Torverhältnis: 17:0. Osttirol B wurde ausgezeichneter Vierter.

Über die SG Osttirol

Die Spielgemeinschaft Osttirol ist eine Nachwuchsinitiative, die talentierte junge Kicker in einzelnen Mannschaften (U11, U12, U13) versammelt. Sie setzt sich aus Spielern der Vereine Lienz, Nußdorf/Debant, Oberlienz, Tristach, Matrei, Thal, Sillian, Dölsach sowie Dellach, Kötschach und Mölltal zusammen.

