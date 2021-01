Das Jahr 2020 war extrem herausfordernd - auch für die Energieversorgungsbranche. Neben der Bewältigung der gegenwärtigen Krise steht die Branche am Beginn eines Umbruches. Auf Basis des Klimaabkommens von Paris gilt es bis spätestens 2050 C02-neutral und damit "klimaneutral" zu sein.

Für Tirol bedeutet das unter anderem, dass in den nächsten 15 Jahren ca. 60.000 - 70.000 Ölheizungen zu tauschen und in den nächsten 20 Jahren der Anteil an erneuerbaren Gasen im Erdgasnetz von derzeit kleiner 0,5 % auf 100 % erhöht werden soll.

Gerade die Betreiber von Biomasseheizwerken haben in den letzten 28 Jahren in Tirol Pionierarbeit geleistet. Noch vor gesetzlichen Regelungen mussten sie im Wettbewerb mit den fossilen Anbietern bestehen. Die 80 Mitgliedsbetriebe des Tiroler Heizwerkverbandes sparen gegenwärtig ca. 250.000 Tonnen C02 pro Jahr ein. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei auch die Anlagen in Osttirol, wie die Stadtwärme Lienz, die zahlreichen Anlagen der Regionalenergie Osttirol sowie die Anlagen in St. Jakob, Sillian und Dölsach.

Mit Hermann Unsinn, dem Geschäftsführer der Stadtwärme Lienz wurde ein Brückenbauer der Wärmewende anlässlich seiner Pensionierung geehrt. Unsinn vom Landesenergieversorger TIWAG war nicht nur Geschäftsführer in Lienz, sondern auch in Kufstein und Längenfeld. In seiner 19-jährigen Tätigkeit für diese drei Anlagen wurden ca. 355 Mio. Liter Heizöläquivalente durch Bioenergie ersetzt. Zudem hat sich Hermann Unsinn sehr um die Aufarbeitung des Schadholzes in Osttirol bemüht. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ein Nachbargrundstück zu pachten, um große Brennholzmengen aufzunehmen. Vor dem Winter konnten mehr als 50.000 Festmeter Brennholz in Form von Rundholz sowie rund weitere 50.000 Schüttraummeter Hackgut gelagert werden