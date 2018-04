Pilgerweg "Hoch und Heilig": Lavant - Tristachersee - Amlach

26.04.2018, 00:45 Uhr

Ort:

Lavant

Details:

Es gibt zwei Varianten:

Variante 1: St. Korbinian (Thal) bis Lavant

Treffpunkt um 5 Uhr früh beim KesslerstadlFahrgemeinschaften nach Lienz und dann im Bus nach ThalEinstimmung in St. Korbinian (Thal) und Start9.30 Uhr: Pilgerbrot und Pilgersegen in Amlachweiter über den Tristacher See und dem Kreithof nach Lavant14.00 Uhr: Wallfahrergottesdienst mit Bischof Hermannmit dem Bus von Lavant nach LienzGehzeit: ca. 6 Stunden

Varante 2: Amlach bis Lavant

Treffpunkt um 8.45 Uhr früh beim KesslerstadlFahrgemeinschaften nach Lienz bzw. Amlach9.30 Uhr: Pilgerbrot, Pilgersegen und Startüber den Tristacher See und dem Kreithof nach Lavant14.00 Uhr: Wallfahrergottesdienst mit Bischof Hermannmit dem Bus von Lavant nach LienzGehzeit: ca. 3 Stunden

Anmeldung

für beide Varianten bei Hansjörg Steiner unter 0676-350 18 07 oder h.steiner@tsn.at