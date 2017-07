Lienzer Rosenausstellung: 11 Glückliche Gewinner

25.07.2017, 15:45 Uhr

1.200 Gewinnspielkarten wurden abgegeben - Hauptpreis geht an Maria Gasser aus Lienz

Zahlreiche Besucher genossen am 23. und 24. Juni den prachtvollen Rosengarten am Johannesplatz, der im Rahmen der 2. Lienzer Rosenausstellung erblühte.Dabei wurde aber nicht nur gestaunt und gekauft, sondern auch Gewinnspielkarten ausgefüllt. Und das in großen Mengen. Insgesamt wurden heuer 1.200 Karten abgegeben. Aus diesen wurden nun elf glückliche Gewinner gezogen.Der Hauptpreis, ein Gutschein im Wert von 200 Euro, einzulösen bei einem der heimischen Fachbetriebe, ging an Maria Gasser aus Lienz.Die weiteren Gewinner sind Elfriede Forcher (Thurn), Bettina Plattner (Lienz), Hilde Bundschuh (Lienz), Thomas Seidl (Velden), Helga Urbaner (Lienz), Catharina Stemberger (Lienz), Albin Wibmer (Ainet), Robert Obererlacher (Lienz), Maria Webhofer (Gaimberg) und Elisabeth Jester (Ainet). Sie alle können sich jeweils über eine der begehrten Lienz Rosen freuen.