Neuerliche Heimpleite für Rapid Lienz

15.05.2017, 09:55 Uhr

Kärntner Liga: Gegen den Tabellendritten aus Ferlach setzte es eine 0:4 Heimniederlage

(strope). Ohne Florian Neumeister und Daniel Leitner musste die Zoier Elf gegen die spielstarken Ferlacher antreten. Und die Gäste stellten vom Ankick weg gleich unter Beweis, dass sie mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten wollten. Bereits nach 120 Sekunden konnte sich Lienz Keeper Christian Korunka bei einem Schuss von Lukas Jaklitsch auszeichnen. Wenige Minuten später war es dann aber soweit. Nach einem Zweikampf entschied der Unparteiische sehr zum Unmut der Hausherren auf Freistoß für die Gäste. Abian Serrano Davila versenkte den Ball über die Lienzer Mauer hinweg zur 1:0 Führung für die Kärntner. Die Hausherren taten sich sehr schwer gegen die spielstarken Ferlacher und fanden in der Offensive keine nennenswerten Torchancen vor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug es dann erneut im Kasten der Rapidler ein. Christan Korunka konnte sich zunächst noch bei einem Kopfball der Gäste auszeichnen, den Nachschuss verwertete allerdings Martin Posratschnig zum 2:0 Pausenstand.

Kurz nach Wiederbeginn stellte Abian Serrano Davilo aus einem Freistoß auf 3:0 und sorgte damit für die frühzeitige Entscheidung in diesem Spiel. Christian Korunka verhinderte zehn Minuten später den nächsten Gegentreffer. Der alleine auf ihn zulaufende Dominik Mak wollte den Lienzer Schlussmann überheben, doch dieser blieb seelenruhig stehen und konnte den Ball abwehren. Erst nach einer Stunde Spielzeit kamen die Grün-Weißen zu ihrer ersten Topchance in diesem Spiel. Nach einem wunderschönen Lochpass von Raoul Iglesias scheiterte aber Mario Kleinlercher an einer glänzenden Abwehr von Ferlach Schlussmann Nico Kavelar. Dies sollte allerdings die einzige Möglichkeit für die Hausherren während der gesamten Spielzeit bleiben. Denn die Kärntner dominierten auch in der Schlussphase das Spiel und Christian Korunka musste einige Male in extremis klären, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Kurz vor dem Abpfiff gelang den Ferlachern dann allerdings dennoch der vierte Treffer. Saverio Amoroso traf aus einem neuerlichen Freistoß zum 4:0 Endstand für den ATUS Ferlach.Nach der neunten Niederlage in Folge wird es für die Rapidler nun sehr schwer den Klassenerhalt in der Kärntner Liga zu schaffen.