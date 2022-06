Ab sofort ist der burgenländische Komponist und Pianist Eduard Kutrowatz bei Gerhard Blaboll in der Sendung „Mit Künstlern auf du und du“ zu hören (gesamte einstündige Sendung ab 15.09.2022)

Eduard Kutrowatz stammt aus dem mittleren Burgenland. In seiner Jugend in den 1960er-Jahren gab es dort kaum guten Straßenverbindungen und schon gar nicht leicht ein Klavier. Dennoch war er wie auch sein Bruder Johannes so von Musik lernen besessen, dass er in Mattersburg, Eisenstadt und dann in Wien Chorgesang, Schlaginstrumente und bald auch gemeinsam mit seinem Bruder Klavier studierte. Gemeinsam sind die beiden eines der weltweit führenden Klavierduos und Aushängeschild österreichischer Kultur. Beide unterrichten neben ihrer Pianistentätigkeit an der Wiener Musikuniversität; Eduard sogar zusätzlich in Japan. Während Johannes sich dem Dirigieren zugewandt hat, widmet sich Eduard sehr erfolgreich dem Komponieren. Ja, und einen weiteren gemeinsamen Abschnitt ihres Künstlerlebens haben sie vorzuweisen: Lange Jahre waren sie Intendanten des „Klangfrühlings“ auf Burg Schlaining; seit 2015 sind sie das auch im Liszt-Zentrum in Raiding, dem Geburtsort von Franz Liszt.

Die Musik ist eine Auswahl aus der Lieblingsmusik von und mit Eduard Kutrowatz.

