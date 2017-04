Neue Ausstellung: Gesichter aus dem Pflegeheim

28.04.2017, 15:28 Uhr

"Wir san do – und voll dabei" lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Pflegewohnhaus Baumgarten.

WIEN. Den meisten ist das Klischee der Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, nicht fremd. Sie werden oft nicht wahrgenommen – oder wenn, dann als altes Eisen abgestempelt. Dem wollen die Grafikerin Gabriele Hübel und das Fotografenpaar Marion und Andreas Kastenhofer entgegenwirken. Die Idee zu den fotografischen Interviews ist Gabriele Hübel gekommen, als sie ihre Mutter im Pflegeheim besucht hat.

Zur Sache: Wir san do – und voll dabei

"Als ich das erste Mal das Pflegeheim Baumgarten mit all diesen fantastischen Menschen von innen gesehen habe, habe ich mir gedacht: ‚Da ist so viel da. Es wäre total schade, wenn wir das nicht zeigen könnten.'" So entstand das Konzept zu "Wir san do" – eine Ausstellung, die die Gesichter und die Geschichten aus dem Pflegeheim präsentiert. Damit wollen die Initiatoren zeigen, wie viel Leben, Emotion, Witz und Erfahrung in den Bewohnern einer Pflegeeinrichtung stecken. An sechs Tagen wurde geplaudert, fotografiert und viel gelacht. "Wir hatten es hier mit Menschen zu tun, die 85 plus sind. Ihre Lebensgeschichten sind faszinierend. Jeder hat mitgemacht und ein bisschen was von sich preisgegeben. Das war grandios", so Hübel.Einer von ihnen ist Bertl. Er ist 94 Jahre alt. Nach dem Tod seiner Mutter ist er – mit gerade mal 18 Jahren – nach Berlin gegangen. Bertl hatte Glück: Er schloss beim renommierten Max Auerbach eine Lehre als Schuhmacher ab. Dabei lernte er genau das, was ihm vielleicht später das Leben gerettet hat. Denn wie die meisten musste auch Bertl an die Front. Er geriet in Kriegsgefangenschaft, zunächst im bitterkalten Russland, dann in der mörderischen Hitze Ägyptens. Er machte sich aus dem einen Paar Schuhe, das er besaß, zwei Paar: aus dem Futter Sommerschuhe, aus dem Deckleder Winterschuhe. So hat er die langen Märsche überlebt.Gabriele Hübel hat mit "Wir san do" viel vor: "Die Bilder sollen als Wanderausstellung in ganz Wien zu sehen sein. Außerdem möchten wir eine Kommunikationsplattform schaffen, auf der sich Jung und Alt begegnen können."Unterstützung erhält das Projekt von Alexander Goebel, der die Ausstellung auch eröffnen wird.Die Ausstellung findet im Pflegewohnhaus Baumgarten (14., Seckendorfstraße 1) statt. Sie läuft von 28. April bis 14. Mai. Geöffnet ist täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei! Weitere Informationen zu dem Kunstprojekt gibt es auf der Homepage www.wirsando.at