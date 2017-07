Geinberg sucht die besten Kuchen

24.07.2017, 00:00 Uhr

Jetzt leckeres Kuchenrezept einreichen & Thermenurlaube gewinnen



Bestes Kuchenrezept gewinnt

Die Therme Geinberg sucht gemeinsam mit der BezirksRundschau die besten Kuchen: Denn das Mehlspeisen-Angebot in der Therme soll sich um echte heimische Backtraditionen erweitern. Dazu ist Ihr Können gefragt: Ihnen gelingt eine köstlichsüße Verführung auf dem Backblech? Sie kreieren Torten, die Naschkatzen-Herzen höher schlagen lassen oder haben Omas Geheimrezept vom besten Strudel übernommen? Dann können Sie Ihr Rezept jetzt einreichen.

So funktioniert's:

Die Küchenchef-Jury in Geinberg wird insgesamt 30 Finalisten ermitteln. Diese sind am 1. September eingeladen, samt ihrem selbstgemachten Kuchen in die Therme zu kommen (den Thermeneintritt gibt‘s an diesem Tag geschenkt). Eine Jury aus frei gewählten Thermengästen wird dann zur Blindverkostung eingeladen und bewertet die Mehlspeisen. In den drei Kategorien Torte, Strudel & Kuchen werden jeweils drei Sieger ermittelt, die Gutscheine der VAMEDVitality-World gewinnen. Pro Teilnehmer darf nur in einer Kategorie eingereicht werden. Die Sieger-Kuchen werden offizielle „Therme-Geinberg-Kuchen“. Dann steht schon bald in der Speisekarte: Torte, nach einem Rezept von... Ihnen vielleicht?Reichen auch Sie Ihr Rezept inklusive Foto ein. Am 1. September werden die30 Finalisten in die Therme eingeladen. Mitzubringen ist der eingereichte Kuchen, dervon einer Jury verkostet und bewertet wird. In 3 Kategorien werden jeweils3 Sieger gekürt:Die Siegermehlspeise wird dauerhaft in das Angebot des Thermenressorts aufgenommen. Achtung: Berufliche Kuchenbäcker/Konditoren sind vonder Teilnahme ausgeschlossen.Einsendeschluss: 20. AugustMehr Infos auf www.therme-geinberg.at