KIRCHBERG/PIELACH (ms).



Das Erlebnisbad bietet jede Menge an Abwechslung.

Action und Entspannung kann man hier finden.

Vergangenen Sonntag besuchten die Bezirksblätter das Kirchberger Freibad und befragten die Gäste: "Warum haben Sie das Erlebnisbad als Sonntagsaktivität gewählt?"

Mit der NÖ Card besuchten Christian und Amely Geisberg das Bad

hochgeladen von Martina Schweller

Christian Geisberg erklärte: "Wir machen gerade Mostviertel Urlaub am Bauernhof und besuchen jeden Tag mit der NÖ-Card ein neues Ausflugsziel." Hermann Oberleitner meinte: "Zuallererst, weil wir in der Nähe wohnen und am Nachmittag so wenig los ist, dass ist richtig chillig." "Und weil es ein sehr schönes Bad ist," fügte Dolores Trescher hinzu. Angelina Grasl sagte: "Diese Unternehmung bietet sich in Kirchberg einfach an." Leopold Nikoll antwortete: "Bei mir ist die Tochter mit den Enkelkindern zu Besuch und da nützen wir das Bad um zu entspannen und die Kinder haben voll den Badespaß. Mit der Rutsche und dem Wildbach ist es sehr lustig."

Oft anzutreffen sind Luisa und Andreas Schneider

hochgeladen von Martina Schweller

Andreas Schneider schwärmt: "Für Kinder ist es lässig hier."