Am 28. August 2020 ereignete sich auf der Kreuzung beim Fußballplatz ein Unfall mit zwei PKW.



MARKERSDORF. Auf der Kreuzung der Haindorferstraße, mit der Sportplatzstaße kam es aus unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Foto: FF Markersdorf-Markt

"Unsere Aufgabe war zunächst - da niemand eingeklemmt oder schwerer verletzt war, die Unfallstelle abzusichern und auszuleuchten", informiert die Freiwillige Feuerwehr Markersdorf-Markt. Die Fahrzeuginsassen wurden von den Kameraden erstversorgt und in weiterer Folge an das Rote Kreuz übergeben, die die Verletzen in das UK St. Pölten verbrachte.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die Feuerwehr mit ihrer eigentlichen Arbeit, dem freimachen der Verkehrswege und dem Binden der ausgetretenen Betriebsmittel, beginnen.

Im Einsatz standen

Rotes Kreuz mit 4 Fahrzeugen,

Polizei mit 2 Fahrzeugen

FF Markersdorf-Markt mit 3 Fahrzeugen und Abschleppachse