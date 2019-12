Obwohl eine geschlossene Mannschaftsleistung der Garant war, konnte sich FCO Torfrau Julia Mrskos das ein ums andere Mal auszeichnen und tolle Paraden abliefern! In der Vorrunde zeigten sich die Ogra Mädels noch nicht in Bestform, dennoch wurden wir in einem stark besetzten Turnier ( Neulengbach juniors, Melk etc.) Gruppenzweiter und somit spielten wir in den Kreuzspielen um den Einzug ins Finale gegen den Favoriten Neulengbach juniors.

Die Ogra Mädels forderten den Favoriten mehr als innen recht war, leider hatte man bei einige gute Einschussmöglichkeiten Pech und wie es so ist, erzielten die Neulengbacher 20 Sekunden vor dem Ende das 2:1 und spielten im Finale um den Turniersieg! Nach dieser unglücklichen Niederlage mussten die Ogra Girls anschließend gleich nochmals ran und der SC Melk war der Gegner um Platz drei.

Wie die Mannschaft danach trotz Enttäuschung nochmals die letzten Kräfte bündelten, war schon beeindruckend und der SC Melk wurde nach Regulärer Spielzeit (1:1) im sogenannten „Sudden Death“ 2:1 bezwungen durch das Siegestor von Bettina Rohrmüller! Damit endete für den FCO das „2.St.Georgener Damenturnier“ doch noch zufriedenstellend und man war mit dem 3.Platz beim gut besetzten Hallenturnier zufrieden! Das Turnier gewann der Favorit Neulengbach Juniors vor dem Gastgeber SU St.Georgen!

Vorrunde:

FCO - Melk 1:4

FCO - Ybbs 1:1

FCO - Neuhofen 3:0

Kreuzspiele: FCO - Neulengbach juniors 1:2

Spiel um Platz 3 FCO - Melk 2:1 nach "Sudden Death"

Endstand:

1. Neulengbach juniors

2. St.Georgen/Leys

3. FC Styx Ober-Grafendorf

4. Melk