Nach einem aggressiven Verhalten wurde in Kaprun ein Mann vorübergehend festgenommen.

KAPRUN. Ein 20-jähriger stark alkoholisierter Pinzgauer wurde in der Silvesternacht kurz nach 2 Uhr in Kaprun im Schnee liegend aufgefunden. Sowohl der verständigten Rettung als auch der Polizeistreife gegenüber verhielt er sich aggressiv und schlug mit den Händen um sich. Dabei erlitt ein 35-jähriger Rettungssanitäter Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades. Der junge Mann musste vorübergehend festgenommen werden. Aufgrund seines körperlichen Zustandes wurde er ins Krankenhaus gebracht. Hier beruhigte er sich und die Festnahme konnte aufgehoben werden. Am frühen Nachmittag erschien er bei der Polizei Kaprun. An den Vorfall konnte er sich zwar nicht erinnern, zeigte sich jedoch reumütig. Eine Anzeige wegen Körperverletzung folgt.