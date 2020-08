ZELL AM SEE. In der Nacht auf 7. August 2020 brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Zell am See ein. Sie stahlen rund 40 E-Bikes, 10 Mountainbikes und 5 Rennräder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen rund sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen laufen.