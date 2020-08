Die Mittersiller Firma Fahnengärtner will mit der "Regioflag" regionsbewusst Flagge zeigen.



MITTERSILL. Gerade in herausfordernden Zeiten ist regionaler Zusammenhalt und gemeinschaftliches Denken wichtiger denn je, ist Gerald Heerdegen, Geschäftsführer der Firma Fahnengärtner, überzeugt.

"Die letzten Wochen und Monate sind an niemandem spurlos vorüber gegangen. Es gilt, vertrauensvoll und voller Hoffnung in die Zukunft zu blicken – keine alte oder neue Normalität, sondern gemeinsam für ein neues Miteinander – regional und global", sagt Gerald Heerdegen.

Regionalität und Wertschöpfung



Mit der neuen "Regioflag" möchte der bereits seit 75 Jahren bestehende Mittersiller Traditionsbetrieb eine Überzeugung teilen und regional verankerten Betrieben und Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich ganz klar zur Regionalität, Heimatverbundenheit und österreichischen Wertschöpfung zu bekennen.

"Regionsbewusst Flagge zeigen ist hier der Aufruf", so Gerald Heerdegen. "Lassen wir gemeinsam Österreich rot-weiß-rot erstrahlen. Setzen wir zusammen Zeichen für Regionalität mit globalem Bewusstsein für Nachhaltigkeit zum Wohle der Erde und für nachfolgende Generationen." Innerhalb kurzer Zeit entschlossen sich bereits einige heimische Unternehmerinnen und Unternehmer dazu, Flagge zu zeigen und somit diese Botschaften zu vermitteln.

Angelehnt an "Zimmer-Frei-Fahne"



Bewusst an das von Firmengründer Arnold Gärtner in den 60er Jahren entwickelte, allseits bekannte Design der "Zimmer-Frei-Fahne" angelehnt, soll laut Gerald Heerdegen eine Botschaft aus Überzeugung getragen und in den Wind gesetzt werden.

