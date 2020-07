McDonald's Franchisenehmer Hans-Jörg Mayer bringt mit seinem Restaurant in Saalfelden Big Mac und Co direkt vor die Haustüre.



SAALFELDEN. Die McDonald's-Filiale in Saalfelden liefert: In Zusammenarbeit mit mjam werden die Speisen und Getränke töglich von 17 bis 21 Uhr zugestellt.

"Mit dem Start von McDelivery müssen unsere Gäste nich tmehr auf ihre Lieblingsburger verzichten, wenn es zuhause oder im eigenen Garten gerade am gemütlichsten ist oder ein Meeting im Büro länger dauert. Mit nur wenigen Klicks können sich die Saalfeldnerinnen und Saalfeldner in der Region ihre McDonald's Bestellung bequem nach Hause oder ins Büro liefern lassen“, so McDonald’s Franchisenehmer Hans-Jörg Mayer.

Per App oder Website

Die Bestellung erfolgt über die kostenlose mjam-App am Smartphone oder online auf mjam.net: einfach Lieferadresse angeben, das McDonald’s Restaurant Saalfelden auswählen und die Bestellung abschicken. Die Gebühr im Liefergebiet Saalfelden beträgt pauschal 2,90 Euro und der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro. Das McDelivery-Angebot umfasst einen Großteil der Produkte des Restaurants sowie das Kuchensortiment von McCafé.

Erweiterung des Angebotes



Mit dem Lieferservice McDelivery erweitert Franchisenehmer Hans-Jörg Mayer das Angebot in seinem McDonald’s Restaurant in Saalfelden, das der 29-jährige Jungunternehmer mit einem Team von 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt. Hans-Jörg Mayer bekam durch seinen Bruder, der ebenfalls McDonald's Franchisenehmer ist, schon früh einen Einblick in das Franchising-System der Firma. Seit November 2018 betreibt der gebürtige Kärntner sein McDonald's Restaurant, mit dem Lieferdienst erweitert er nun sein Angebot.

