Mittersiller Sommernachts-Bummeln

Am Freitag 07.08.20 fand in Mittersill ein Sommernachts-Bummeln statt. Zahlreiche Besucher aus Mittersill, den umliegenden Gemeinden sowie Sommerurlaubern ließen sich dieses Erlebnis nicht entgehen. Das Mittersiller Stadtzentrum verwandelte sich bis 22 Uhr in eine stimmungsvolle Einkaufswelt, wo man nach Herzenslust shoppen konnte. Bei den teilnehmenden Gastrobetrieben konnte man sich nach Lust und Laune kulinarisch verwöhnen lassen. Für Livemusik sorgten stimmungsvoll die Panther Session sowie das Tauernblasorchester und Bürgermusik Mittersill. Für Kinder sorgte Zauberer Jakob Lipp, ein Radl Salon und GoCarts für Stimmung.