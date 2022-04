Die Salzburger Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik mit vielen Gästen aus ganz Österreich und aus der Schweiz, Slowenien, Tschechien fand am 9. April 2022 in Salzburg statt.

SALZBURG. In der Kinderklasse 2 (Jhg.2014) ging der erste Landesmeistertitel an Rosalie Koch und Silber gewann Lena Groder. In der Gesamtwertung erreichten sie die Plätze 4 und 5. In der Kinderklasse 1 (Jhg.2013) holte sich den Landesmeistertitel Monja Obermoser. In der Gesamtwertung wurde 4. Der dritte Landesmeistertitel ging an Johanna Herzog in der Jugendklasse 3 (Jhg.2012). In der Gesamtwertung erreichten sie den 3. Platz.

In der gleichen Kategorie wurde Linda Göttel in der Salzburger Wertung zweite und in der Gesamtwertung fünfte. Jana Wallner erreichte den 4. Platz in der Salzburger und den 9. Platz in der Gesamtwertung und Laura Burgschwaiger den 6. und den 13. Platz. In der Jugenklasse 1 (Jhg.2010) gewann Lea Thurner in der Salzburger Wertung den 2. Platz und Mia Salchegger den 3. Platz. In der Gesamtwertung wurden sie jeweils 11. und 13. In der Juniorinnenklasse 2 (Jhg.2009) erreichte Lara Obermoser den 3. und Anna Plaickner den 4. Platz. In der Gesamtwertung wurden sie 8. und 10. Einen Landesmeistertitel holte sich in der Juniorinnen 1 (Jhg.2008-2007) auch Tereza Koutna. In der Gesamtwertung erreichte sie den 10. Platz. Schließlich freute sich auch Wanda Svancer in der Allgemeinen Klasse (2006 und älter) über den Landesmeistertitel. In der Gesamtwertung wurde sie 4.