Gelungener Abend in Zell am See! Am Freitag ging die Jahreshauptversammlung 2022 der EK Zeller Eisbären über die Bühne. Rund 100 Gäste sorgten im Ferry Porsche Congress für eine ausgelassene Stimmung und setzten dabei richtungsweisende Schritte für Klub und Organisation.

ZELL AM SEE. In perfektem Ambiente des Ferry Porsche Congress hielten die EK Zeller Eisbären am Freitagabend die alljährliche Jahreshauptversammlung ab. Im gut besuchten Saal arbeiteten Vorstand, Management und die Sportliche Leitung wichtige Themenpunkte ab und blickten dabei nicht nur auf die vergangene erfolgreiche Saison zurück, sondern trafen auch richtungsweisende Entscheidungen für all das, was in den kommenden Monaten und Jahren ansteht.

Den Anfang aber machte der Nachwuchs, welcher an diesem Abend besonders im Fokus des Traditionsvereins stand. Hier legte neben Albert Herzog sowie Stellvertreter Christoph Bründl der gesamte Vorstand seine Ämter nieder, wird der hauseigene Nachwuchs künftig in der GmbH seine Heimat finden.

Fusionierung – Doppelpass zwischen Nachwuchs und Kampfmannschaft

Geschlossen sind sich die Verantwortlichen sicher, dem Nachwuchs auch künftig eine noch größere Bedeutung zu geben. So wurde einstimmig die Fusionierung zwischen EK Zeller Eisbären und den EKZ Juniors genehmigt. Die Weichen für eine positive Zukunft sind also gestellt. Trotz der Einigung mit der Organisation werden die Geschäftsbereiche allerdings separat behandelt. Auch das Sportliche blieb rund um die Junioren nicht zu kurz, wurden neben dem Trainerteam auch die Ziele für die anstehende Spielzeit nicht nur zuvor festgelegt, sondern auch vorgestellt. Als neuer starker Mann der Nachwuchs-Struktur freut sich der Eishockeyklub auf die Geschicke von Jaako Niskavaara, welcher seine langjährige Erfahrung aus Finnland nun im Pinzgau als „Head of Coaching“ in den Verein und dessen neuen Strukturen bringen wird. Der Finne wird neben seinen Aufgaben als Chefcoach einer Junioren-Mannschaft auch im Coaching-Staff der Kampfmannschaft fungieren sowie Verantwortung für die Trainer-Ausbildung innerhalb des Vereins tragen.

Nach dem Nachwuchs legte sich der Fokus auf die Kampfmannschaft der EK Zeller Eisbären, welche in der vergangenen Saison nach zahlreichen „Up-and-Downs“ erstmals seit Gründung der Alps Hockey League sensationell das Viertelfinale der Playoffs erreichte.

Zufriedene Gesichter beim Vorstand

„Was wir vergangene Saison erlebt haben, macht uns sehr zufrieden und wir können stolz darauf sein, was dieses Team trotz der zahlreichen Verletzungen in einer ohnehin fordernden Zeit erreicht hat. Die Eisbären haben sich nicht nur in der Stadt Zell am See, sondern auch in der ganzen Region Zell am See Kaprun sowie im gesamten Bundesland Salzburg wieder zu einer echten Nummer entwickelt. Die Zuschauerzahlen sprechen hierbei Bände“, blickte der Vorstand erfreut auf die Spielzeit 2021/2022 zurück. Die Ziele für die Saison 2022/2023, wobei die Alps Hockey League mit 15 Teams an den Start gehen wird, werden demnach nicht abgespeckt. „Natürlich wollen wir daran anknüpfen, wo wir im Frühjahr aufgehört haben. Die Ziele sind somit unverändert. Wir wollen ins Viertelfinale der Playoffs und auch im Kampf um die Österreichische Meisterschaft ein gehöriges Wörtchen mitreden. Dafür planen wir in der aktuell laufenden Sommerpause auch einen geeigneten Kader“, ist die Sportliche Leitung überzeugt und mit der bisherigen Transferperiode auch stets zufrieden. Doch nicht nur sportlich lief es beim EKZ positiv, sondern auch im Bereich der Finanzen, welche im Eishockey-Sport nicht nur wegen der Coronapandemie außerordentliche Bedeutung genießen. „Trotz der Umstände um die Covid-19 Einschränkungen im Zuschauersektor und den rundherum merklich steigenden Kosten konnten wir am Ende des Tages ein Plus erwirtschaften!“, gewährten die Klub-Bosse auch einen zufriedenstellenden Einblick auf die wirtschaftlichen Zahlen.

Die Wirtschaft des Klubs ist demnach auch deshalb so wichtig, möchte man sich nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem blanken Parkett stets weiterentwickeln. Neben dem „Ausbau“ der Regeneration,- und Trainingsmöglichkeiten sowie der Erweiterung der Kabinen steht hier besonders der Spieltag an sich im Blickpunkt. „Wir möchten das Eishockey in Zell am See zu einem echten Event gestalten“, so die Verantwortlichen. Deshalb dürfen sich die Fans und Freunde der Eisbären künftig auch auf eine mehr als 20 Quadratmeter große LED-Wall in der KE KELIT Arena freuen, welche neben Werbemöglichkeiten auch noch zahlreiche weitere „Specials“ und Effekte bietet.

Alte Gesichter, neue Aufgaben

Auch Neuwahlen standen bei der JHV 2022 auf der Tagesordnung. So wurden mit Florian Aigner und Christoph Herzog zwei „neue“ Nachwuchsleiter gewählt, die zugleich auch die beiden Neuzugänge im Vorstand bilden. „Wir können uns keine besseren für diese Ämter vorstellen. Sowohl Florian als auch Christoph tragen seit vielen Jahren die Eisbären-DNA überzeugend mit und sind somit perfekt dafür geeignet, den eingeschlagenen Weg des Vereins nicht nur mitzugestalten, sondern auch umzusetzen!“, schätzt sich die EKZ-Direktion glücklich.

Dankende Worte an Partner und Unterstützer des Vereins

Die Entscheidungsträger der EK Zeller Eisbären bedankten sich auch bei der stets professionell arbeitenden Organisation im Office des EKZ. „Der Verein hat sich auch in den Bereichen Marketing, Ticketing und Sponsoring sehr gut entwickelt und wird auch künftig alles dafür tun, die Eisbären perfekt auf dem Markt zu vertreten!“, fügte Patrick Schwarz hinzu. Der 30-Jährige nutzte den Abend, um sich auch bei den Sponsoren und Fans überaus zu bedanken. „Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem Fanklub bedanken, welcher uns zu jeder Saisonphase lautstark unterstützt hat. Wir als Verantwortliche, besonders aber die Spieler auf dem Eis wissen diesen Support zu schätzen. Auch den Sponsoren gebührt unser Dank, die uns in der aktuell schwierigen Zeit weiterhin unterstützen und an uns glauben. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle unsere Hauptsponsoren Raiffeisen, Stiegl Bräu, unsere Region Zell am See Kaprun sowie unserem Arena-Sponsor KE KELIT. Aber auch bei unseren Premium- und Businesspartnern möchte ich mich herzlichst für ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Wir sehen das speziell in der heutigen Zeit nicht als Selbstverständlichkeit an und freuen uns auf weiter gute Zusammenarbeit“.

„Auf an Ratsch“ - gemeinsames Ausklingen der JHV 2022

Nachdem die wichtigsten Punkte des Abends abgearbeitet waren, trafen sich die Besucher der Jahreshauptversammlung 2022 der EK Zeller Eisbären noch zum gemütlichen „Ratsch“ im wunderschönen Saal des Ferrry Porsche Congress in der Bergstadt Zell am See. Hier konnten noch weitere Unterhaltungen und Diskussionen geführt und Fragen der Mitglieder an Management, Verantwortliche und Spieler gestellt werden. „Es war ein rundum erfolgreicher Abend!“, zog Geschäftsführer Patrick Schwarz erleichtert ein positives Fazit und freut sich auf all das, was in den kommenden Monaten ansteht. „Gemeinsam können wir vieles erreichen!“.