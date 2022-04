Nina Fernsebner aus Unken ist begeisterte Fußballerin und will in ihrem Sport ganz nach oben. Begonnen hat sie beim TSV Unken, jetzt hatte sie schon Einsätze in der österreichischen Bundesliga.

UNKEN. Schon im Kindergarten spielte Nina Fernsebner mit Freundinnen Fußball. Da ihr dieser Sport so gefiel, meldete sie sich umgehende beim Heimatverein TSV Unken an. Zwei ältere Freundinnen, die in der Landesauswahl spielen, brachten die 15jährige auf die Idee in den Leistungssportzwei Fußball im Christian Doppler Gymnasium zu wechseln.



"Aktuell besuchen nur 5 Mädchen inklusive mir den Leistungssportzweig Fußball und wir trainieren gemeinsam mit den größten (männlichen) Talenten aus den Salzburger Verbandsliegen. Zusätzlich besuchen auch die Red Bull Akademie Spieler das SSM Salzburg. In unserer Klasse sind wir aktuell 27 Schüler davon nur 3 Mädchen," so die Unknerin.

Der Tagesablauf ist für Nina nicht einfach. Um 05.30 beginnt für sie der Tag. Zwei Mal pro Wochen gibt es um 8 Uhr ein Frühtraining. Dazu kommen noch wöchentliche sportpsychologische Einheiten und ein Mobilitätsprogramm im Rahmen des SSM Trainings. Das Nachmittags- bzw. Abendtraining findet 3x pro Woche beim Bundesligaverein FC Bergheim statt. Bei Bergheim spielt sie in der Future League (Nachwuchs-Bundesliga für Frauen) in der Startelf.



"Weiteres habe ich mich in den Bundesligakader gespielt und trainiere mit der Bundesligamannschaft und bin mittlerweile ein fixes Mitglied des Stammkaders. Erstmalig stand ich auswärts in Altach im Stadion im September 2021 bei einem Meisterschaftsspiel im Bundesligakader, mein Bundesligadebüt hatte ich im Oktober 2021 gegen Sturm Graz. Mein Startelfdebut in der Bundesliga durfte ich auswärts bereits im November 2021 gegen Austria Wien als Innenverteidigerin im Alter von 15 Jahren & 4 Monaten feiern."

Nina Fernsebner hat klare Ziele und sportliche Vorbilder.



"Kurzfristig sind meine Ziele der Klassenerhalt mit Bergheim und das sammeln weiterer Spielerfahrung in der Bundesliga. Nach der Matura möchte ich in die USA gehen und dort an einem College Fußball spielen. Dies möchte ich als Sprungbrett in die deutsche Bundesliga oder in eine andere europäische Topliga nutzen. Ein Spieler der mich im Moment sehr inspiriert ist Jamal Musiala da er trotz seinem Jungen Alter schon in der Championsleague und im A-Nationalteam spielt."

