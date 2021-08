Am vergangenen Dienstag und Mittwoch fanden die Golf Landesmeisterschaften der U10 - U18 im GC Radstadt statt.

ZELL AM SEE. Auf dem top gepflegten Kurs in Radstadt konnten sich Dominic Heinze (U10) und Philipp Ripper (U18) nach 2 Tagen durchsetzen und den Landesmeistertitel nach Zell am See holen. In der Gruppe U14 wurde Vincent Voithofer starker 8. „Nach ein paar Fehlern am ersten Tag bin im großen und ganzen sehr zufrieden mit meinen zwei Runden.", so Philipp Ripper nach seinem Sieg in Radstadt.