Am vergangenen Wochenende trafen sich die besten Eisstockweitensportler/innen Europas zum Höhepunkt der Sommersaison 2022, dem Europa Cup und Ländervergleichskampf im Eisstockweitenwettbewerb in Pocking/BRD.

POCKING. Vom Landesverband Salzburg konnten sich zwei Pinzgauer Athleten für das Österreichische Team qualifizieren. Vom EV Wald/Pzg. ging Markus Voithofer bei den Herren an den Start und erreichte den 14. Rang. Gleich in drei Klassen konnte sich der 19 jährige Mittersiller Sebastian Sommerer für das Österreichische Nationalteam qualifizieren und sich insgesamt 5 Medaillen sichern. (Jugend U19: Gold Team, Silber Einzel/ Junioren U23: Silber Team/ Herren: Silber Einzel, Silber Team). Besonders starke Leistung zeigte Sommerer bei dem bereits am Freitag ausgetragenen Ländervergleichskampf der Herren wo jeweils 6 Athleten aus Österreich, Deutschland, Italien und Litauen am Start waren. Hier konnte sich Sommerer bei seinem ersten internationale Herren Einsatz gleich die Silbermedaille in der Einzelwertung und ebenfalls Silber mit dem Herren Team sichern. Bei den am Samstag ausgetragenen Nachwuchsbewerben U19 und U23 lief es für Sommerer nicht ganz nach Wunsch. Er konnte sich aber dennoch hinter seinem Dauerrivalen Andreas Kaus/EV Schladming im Einzel Silber und mit dem U19 Team Gold sichern. Bei den Junioren U23 gabs nochmal Team Silber mit dem Österreichischen Nationalteam.

Quelle: LVB Salzburg