Gelungenes Klassentreffen nach 60 Jahren

02.05.2017, 11:46 Uhr

Hans Michael Piech, prominentester Klassenkamerad, war ein großzügiger Gastgeber und stellte für seine ehemaligen Mitschüler das Schiff „Schmittenhöhe“ für eine mehrstündige Fahrt auf dem Zellersee mit kulinarischen Köstlichkeiten zur Verfügung.

Die Initiative zu diesem erstmaligen und daher auch einmaligem Treffen wurde von Gerhard Poschacher gestartet und von engagierten ehemaligen Schülern in der damaligen „Ausländerklasse“ erfolgreich umgesetzt. Besonders gedankt wurde daher Gernot Heiss (Zell/See/Wien), Werner Neureiter (Piesendorf), Manfred Reisenhofer (Kaprun) und Gotthard Seitinger (Zell/See/Wien), die maßgeblich am Erfolg dieser nostalgischen Zusammenkunft beteiligt waren.Berührende und eindrucksvolle Lebensgeschichten und Schwänke aus der Schulzeit wurden ausgetauscht und musikalisch umrahmt. Die Anwesenheit des ehemaligen Lehrers Wolfgang Wiesinger (86) wurde besonders gewürdigt und trug viel dazu bei, die Schulzeit von damals und die Sorgen der Lehrer in Erinnerung zu rufen. An die 13 verstorbenen Klassenkameraden und Lehrer wurde in der Pfarrkirche Zell/See gedacht.Der lustige Nachmittag, an dem alte Männer wieder zu Buben wurden, klang beim Steiner-Wirt aus.Text: Gerhard Poschacher