Konzert: Davison Worthing Youth Concert Band

Genießen Sie das Konzert dieser talentierten jungen englischen Musiker am Dienstag, 01. August 2017 um 15:15 Uhr im Musikpavillon im Elisabethpark Zell am See.DWYCB existiert seit über 40 Jahren und ist offen für jedes Schulalter für Musiker in der Gegend von Worthing. Die Leiterin, Karen Kennard, war einmal ein junges Mitglied, die der Band im Alter von 9 beitrat. Dreißig Jahre später hat sie diese noch immer nicht verlassen!

Da die Band ein eingetragener Spendenverein ist, stellen sich alle Lehrer freiwillig. Alle Spenden, die die Band während ihrer Auftritte bekommt, werden für Musikinstrument und Musikreisen verwendet. Sie werden von einem aktiven Hauptausschuss unterstützt. Die Band hat enge Verbindungen mit vielen lokalen Hilfsorganisationen und tritt regelmäßig für sie auf, um für sie Spenden zu sammeln. Diese Vereine sind mitunter RNLI, Run for Life und die Heilsarmee. Die Band führt jedes zweite Jahr ein Vorzeigeprojekt vor. In den letzten Jahren haben sie "The Names‘ Bond"und "A Night on Broadway“ vorgeführt.In den letzten Jahren hat die Band viele erfolgreiche Tourneen mit Auftritten in Spanien, Deutschland, Luxemburg, Holland, Italien und Frankreich, einschließlich Disneyland Paris genossen!Dirigentin: Karen KennardAssistent: Nathaniel RoffEintritt frei!