PKW stürzte in die Rauriser Ache

29.04.2018, 21:21 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Am 29.4.2018 gegen 13:30 Uhr parkte ein 73-jähriger Einheimischer seinen PKW auf einem Parkplatz in der Hüttwinklstraße, im Ortsgebiet von Bucheben.Beim Verlassen des Fahrzeuges dürfte der Lenker, laut seinen Angaben, vergessen haben einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug hatte sich in der Folge selbstständig in Bewegung gesetzt und rollte über eine leicht abschüssige Wiese ehe es über einen ca. 7 Meter hohen Abhang in die Rauriser Ache abstürzte. Der Mann bemerkte das Fehlen des Fahrzeuges erst nachdem er ca. 1 Stunde später zum Parkplatz zurückkam.Die Feuerwehren Rauris und Wörth konnten das Fahrzeug bergen. Es traten keine Flüssigkeiten aus.