Rauriser Hochalmbahnen sind Aufsteiger des Jahres“

28.04.2017, 08:19 Uhr

Die Rauriser Hochalmbahnen freuen sich, als „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet worden zu sein. Eine entscheidende Rolle hat dabei die Großinvestition in die 10er Gondelbahn hinauf zur Waldalm und die Optimierung der technischen Beschneiung gespielt.

Zudem durfte sich das Team der Hochalmbahnen für ihr tägliches Bemühen um bestens gepflegte Skipisten über das Skiarea-Gütesiegel in Gold in der Kategorie „Pistenpflege" freuen. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine objektive Bestätigung sondern gleichzeitig ein Auftrag, im Bemühen um optimal gepflegte Skipisten nicht nachzulassen.