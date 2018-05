Sei dabei: Werde Regionaut

04.05.2018, 12:55 Uhr

Berichtest du gerne aus deiner Gegend oder schießt gerne Fotos? - Dann werde Regionaut auf meinbezirk.at/salzburg!

SALZBURG. Du bist Mitglied in einem Verein und hast viel zu erzählen? Toll! Erzähl uns davon und sei Regionaut! Du hast Fotos geschossen und möchtest diese mit Gleichgesinnten teilen? Dann registriere dich als Regionaut auf meinbezirk.at und lade sie einfach hoch!"Regionauten" sind Nutzer, die eigene Inhalte veröffentlichen. Denn ihre Beiträge sind authentisch, nah dran und kommen direkt aus der Region. Für ihre Beiträge stellen wir den Regionauten Speicherplatz auf meinbezirk.at zur Verfügung. Ausgewählte Regionauten-Beiträge kommen ausserdem auch in unsere Zeitungen. Die Registrierung erfolgt zu den AGBs und ist kostenlos.



Beiträge einfach und schnell erstellen:

Beitrag (für Texte mit Fotos)

Schnappschuss (für ein oder mehrere Fotos)

Veranstaltung

Bevor du so richtig loslegen kannst, registriere dich bitte.Bist du angemeldet, klicke auf "".Jetzt kannst du auswählen, welche Art des Beitrages du erstellen möchtest. Hier hast du drei Möglichkeiten:Bilder kann man entweder in das Fenster unter "" ziehen oder mit "" einzeln wählen. Bitte denke daran, bei den Fotos immer den Bildnachweis anzugeben, also wer das Foto gemacht hat. Dafür einfach auf das Stift-Symbol unter dem Foto klicken.Wähle eine passendeaus und gib deinem Beitrag mindestens zweiMit "" kannst du dir sicher sein, dass dein Beitrag noch da ist, wenn während des Bearbeitens etwas passiert (Akku leer,...)Mit "" schließt du deinen Vorgang ab - Fertig!Bitte achte darauf, keinezu veröffentlichen. Vermeide zum Beispiel eine stilistische Hervorhebung von Markennamen oder Produkten sowie Bilder, auf denen das Produkt, die Person oder die Dienstleistung zu sehen ist (etwa Plakate). So können wir unseren Nutzern auch weiterhin viele spannende und interessante Inhalte anbieten.