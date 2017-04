30.04.2017, 10:29 Uhr

Presseaussendung der Polizei

TAXENBACH. Am Samstag fuhr ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer mit dem PKW seines Freundes auf der B 311 im Gemeindegebiet von Taxenbach in Fahrtrichtung Zell am See.In einer Rechtskurve überschlug sich der PKW. Der Lenker und sein 17-jähriger Beifahrer hatte Glück und wurden bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt.Die B311 war während der Aufräumarbeiten durch die FF Taxenbach kurzzeitig gesperrt.