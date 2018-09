Wird Pinzgauer Wallfahrtsort Österreichs schönster Platz?

10.09.2018, 16:22 Uhr

Dieses Jahr steht mit Maria Kirchental wieder ein aussichtsreicher Pinzgauer Ort zur Auswahl. Den Film über die beeindruckende Wallfahrtskirche in St. Martin hat Kameramann Roland Wieland gedreht. Als gebürtiger St. Martiner liegt ihm dieser Kraftplatz besonders am Herzen. "Ich habe in den letzten Jahren österreichweit Plätze für diese Sendung gefilmt, aber Kirchental ist wirklich außergewöhnlich", meint Wieland. Er hat den "Pinzgauer Dom" mit Unterstützung einer Drohne sowohl von innen als auch von außen gefilmt, dabei sind sensationelle Aufnahmen entstanden.

Sie werden in „Salzburg heute“ am 18. September in ORF 2 um 19 Uhr gezeigt. Das Voting beginnt am 19. September, nachdem alle drei Plätze, die für das Land Salzburg teilnehmen, vorgestellt wurden.Die Telefonnummer für Maria Kirchental lautet:

0901 05 909 14.

Das Voting läuft bis 23. September um Mitternacht.Der jeweilige Gewinner des Bundeslandes wird am 25. September in einer Pressekonferenz in Wien bekannt gegeben. Der Sieger nimmt dann an der Bundesländershow am 26. Oktober teil.