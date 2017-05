"Ein enorm wichtiger Sieg für TSU Bramberg"

07.05.2017, 15:16 Uhr

Im Derby in der Salzburger Liga musste Bramberg gewinnen. Dominik Hanser entschied das Match.

BRAMBERG (vor). Von Beginn an übernimmt die TSU Bramberg das Kommando gegen den FC Zell am See. Nach Eckball von David Nindl wuchtet Dominik Hanser den Ball per Kopf ins Netz zum 1:0. Danach kommt die Reindl-Truppe besser ins Spiel und so entwickelt sich ein offener Schlagabtausch bis zur Schlussminute. Chancen auf beiden Seiten, die aber allesamt teilweise kläglich bzw. mit Pech vergeben werden.

Trainer sind zufriedenZell-Trainer Wolfgang Reindl: „Wir haben aus einer Standardsituation ein Tor bekommen und sind nicht mehr so richtig ins Spiel gekommen. Im Zweikampf waren die Bramberger im Grunde besser als wir.“Daniel Schöppl, Kapitän der TSU Bramberg: „Erst nach einer Viertelstunde sind wir ins Spiel gekommen. Wir hätten den Sack früher zumachen müssen. Sicher ein nicht ganz unverdienter Sieg.“Martin Hartl, Kapitän FC Zell am See: „Wir könnten sicher einige Dinge verbessern. Gegen die vor uns liegenden Mannschaften spielen wir super Fußball. Wenn wir das Spiel in die Hand nehmen müssen, machen wir uns immer noch das Leben schwer.“Martin Innerhofer, sportlicher Leiter der TSU Bramberg: „Meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg. Wir hatten die klareren Chancen. Ein enorm wichtiger Sieg in der derzeitigen Situation. Wir hoffen, dass wir in der Frühjahrssaison die nötigen Punkte zu fixieren, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben eine indiviuell gut aufgestellte Mannschaft, da sollte dies auch möglich sein.“ Das Video mit den Interviews auf www.meinbezirk.at