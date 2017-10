Fußball im Pinzgau: Sieg und Niederlage für den FC Zell am See

15.10.2017, 11:48 Uhr

Kommentar zu den beiden Partien von Patrick Kasper

Beim Heimnachtrag gegen Hallwang zeigten die Reindl-Schützlinge starken Fußball. Schon in der 9. Minute versenkt Danijel Tosice einen Rebound zum 1:0. Einen Kopfball von Andreas Plaickner kann der Gästegoalie noch parieren. Nach einem Eckball kann Simon Viertler nach einem Gestocher auf 2:0 erhöhen. Viertler stellt noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0. Nach der Pause tut sich nur mehr wenig. Hallwang gelingt noch der Aschlußtreffer.

Auch die Partie gegen Bischofshofen ist sehr ansprechend. In der 23. Minute geht Zell nach einem herrlichen Kopfball von Stephan Maintzer mit 1:0 in Führung. Als die Partie praktisch schon gelaufen ist, können die Pongauer durch einen abgefälschten Freistoß noch ausgleichen. In der Nachspielzeit gelingt dem BSK aus einem Gestocher noch der Sieg.