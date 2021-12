Wir haben unsere heurigen Zeitungsausgaben der BezirksBlätter Pongau durchgeblättert und nochmal die Gesichter des Jahres 2021 hervorgehoben.

PONGAU. Ob Frauen oder Männer, ob beruflich oder privat – all die hier vorgestellten Persönlichkeiten haben es im Jahr 2021 in die BezirksBlätter Pongau geschafft, weil sie erfolgreich waren bzw. sind. In diesem etwas anderen Jahresrückblick lassen wir einige der Portraits des abgelaufenen Jahres nochmals aufleben.

Hüttschlagerin wird Geschäftsführerin im Sportzentrum Rif

Chris Steger ist der jüngste Gewinner aller Zeiten

Schwarzacherin rückt in die Geschäftsführung auf

Herbert Gewolf ist neuer Landeseinsatzleiter für Salzburg

Iris Maria Weinstabl ist Pongaus Pflegerin mit Herz

Pfarrwerfener eröffnet Schauspielschule in Salzburg

Pongauer landet mit zynischem Kochbuch Verkaufshit

Roswitha Stadlober ist Präsidentin des Skiverbandes

Florian Hiebl gewinnt die Goldmedaille im Einzelhandel

Radstädter Berufsfototgraf wurde mehrfach ausgezeichnet

Marianne Niederdorfer mit dem "sechsten Dan" ausgezeichnet

"Ich würde schon noch gern voll andrücken"

Junger Mut zur Leidenschaft

