Mit einem vielseitigen Repertoire aus Jodlern, Oldies bis zu Rock und Pop-Klängen heizten die Hollerstauden den Gästen des Festes zum zehnten Jubiläums des Paussbauern ein. Seit 2003 führt die Familie Ammerer das Lokal in Mühlbach.



MÜHLBACH. Die Hollerstauden sorgten für die musikalische Untermalung des Jubiläumsfestes beim Paussbauer in Mühlbach. Am 25. Juni heizte das Dreigespann den Gästen des Jubiläumsfestes ein. Die Familie Ammerer führt das Lokal am Paussenberg seit 2003 und sorgte mit einem breit gefächerten Rahmenprogramm für gute Laune bei den Gästen.

Zahlreiche Gäste kamen zum Fest am Paussenberg.

Foto: Gamsjäger

hochgeladen von Peter Weiss

