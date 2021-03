Heute haben wir wieder eine Frühstücksfrage für euch. Herr und Frau Salzburger lieben den Honig und auch das süße Honigbrot. Aber wie holst du dir den süßen Honig aus dem Glas.

PONGAU. Wer sich Honig aufs Brot schmiert, leckt meist danach schon mal die klebrigen Reste von Löffel oder Messer ab, um beides danach erneut ins Glas zu tauchen. Das ist nachgewiesen keine gute Idee, denn Honig ist sehr sensibel. Bei Honig muss man penibel darauf achten, nur wirklich saubere Löffel oder Messer ins Glas zu tauchen. Denn gelangen Fremdstoffe, Speichel oder Bakterien in den Honig, kann er schnell verderben oder sich im Geschmack verändern. Oftmals kommt es aber auch zur Diskussion am Frühstückstisch, wenn jemand wieder mit dem schmutzigen Besteck ins Honigglas fährt. Wir wollen wissen, wie du das machst.

Wie holst du den Honig aus dem Glas?



Deine Meinung ist uns wichtig! Mehr Abstimmungen, auch aus anderen Bezirken findest du HIER. Hier kannst du über die verschiedensten Themen abstimmen, wir wollen wissen, was du denkst, also nimm gleich an unseren Abstimmungen teil!

