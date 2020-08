Mit der Ausbildung zur Heimhilfe starte im November ein neuer Lehrgang an der Kardinal Schwarzenberg Akademie in Schwarzach. Das Angebot soll vor allem Berufs-Umsteiger ansprechen.



SCHWARZACH. Mit dem Ausbildungslehrgang zur Heimhilfe will die Kardinal Schwarzenberg Akademie ein Einführungsmodul für die Berufszweige Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz schaffen. Dabei kann aber auch nach vier Monaten bereits der Abschluss zur Heimhilfe gemacht werden.

Abschluss oder weiterführend



Teilnehmer des Lehrgangs absolvieren zuerst ein gemeinsames Einführungsmodul, danach können sie sich für eine weitere Ausbildung oder eine Abschlussprüfung zur “Heimhilfe” entscheiden. "Der Lehrgang beinhaltet für jeden Interessenten an einer zukunftssicheren Arbeit im Bereich der Pflege das richtige Angebot und richtet sich insbesondere an Personen, die einen Berufsumstieg oder eine Umschulung ins Auge fassen”, erklärt Agnes Wimmer, Leiterin der Kardinal Schwarzenberg Akademie. Es würde zurzeit eine verstärkte Nachfrage an den Ausbildungsangebote der Kardinal Schwarzenberg Akademie geben. "Sicherlich nicht zuletzt durch die coronabedingte Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt", merkt Wimmer an.

Heimhilfen sind Bindeglieder



Insgesamt sind 400 Stunden, die gleich verteilt auf Praxis und Theorie fallen, für die Ausbildung zur Heimhilfe inklusive dem Modul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ geplant. Als Heimhelfer unterstützt man betreuungsbedürftige Menschen jeden Alters in der Haushaltsführung und den Aktivitäten des täglichen Lebens. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen ihren Klienten, deren sozialem Umfeld und allen anderen Bezugspersonen. Wie der Alltag einer Heimhilfe aussehen kann, finden sie hier.

Informationsabende



Für Interessierte veranstaltet die Akademie am 27. August und am 17. September jeweils um 18 Uhr einen Informationsabend. Es wird um Anmeldung per E-Mail unter krankenpflege.schule@ks-klinikum.at gebeten.