Moßhammer-Mittelschule, Gutenberghaus und Salzburger Straße – dort werden Bischofshofens Großprojekte für das Jahr 2022 umgesetzt.

BISCHOFSHOFEN. Drei große Projekte werden in der Stadtgemeinde Bischofshofen im Jahr 2022 in Angriff genommen bzw. abgeschlossen. Die bereits erweiterte Moßhammer-Mittelschule wird generalsaniert, im Gebäude der ehemaligen Druckerei Stepan werden Räume für die Volkshochschule und Büros für Start-ups errichtet. Das neue Wohnquartier samt Kindergarten in der Leitgeb-Straße beziehungsweise Salzburger Straße wird im Frühjahr 2022 fertiggestellt.

Denkmalgeschütze Schule erweitern und sanieren

Die Mittelschule Bischofshofen Moßhammer wird mit einem Zubau erweitert, in der Folge wird das denkmalgeschützte Schulgebäude aus dem Jahr 1929 generalsaniert. Der Zubau an der Stirnseite der Schule wurde im Herbst 2021 im Rohbau fertiggestellt, mit dem Innenausbau wurde begonnen. Nach Bezug des Zubaus im Herbst 2022 verfügt die Schule über einen Normturnsaal, zusätzliche Klassen sowie einen neuen Physiksaal und EDV-Raum. Durch den Einbau eines Liftes wird das Schulhaus barrierefrei erschlossen. In den kommenden Jahren wird das bestehende Schulgebäude generalsaniert. Der Sportplatz bleibt in verkleinerter Form erhalten. "Mit dem Projekt wird der Bildungsstandort Bischofshofen weiter ausgebaut. Der Turnsaal aus dem Jahr 1929 entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Mit den neuen Räumlichkeiten wird – neben zusätzlichen modernen Unterrichtsräumen – ein optimales Bewegungsangebot umgesetzt", sagt Bürgermeister Hansjörg Obinger.

"Mit dem Projekt wird der Bildungsstandort Bischofshofen weiter ausgebaut", sagt Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger.

Foto: Arne Müseler

hochgeladen von Alexander Holzmann

Neuer Standort für "vhs" und Büroräume für Start-ups

Der Umbau des Gebäudes der ehemaligen Firma Stepan Druck, das von der Stadtgemeinde angekauft wurde, ist in vollem Gange. Im Kellergeschoss werden Archivräume der Gemeinde eingerichtet. Das Parterre wird zukünftig von der Volkshochschule genutzt. Auf 300 Quadratmetern entstehen hier drei Unterrichtsräume und ein Bewegungsraum. Der Einzug soll im Frühsommer erfolgen. Im ersten Stock werden auf 105 Quadratmetern über die Firma Coworking Büroräume für Start-up-Unternehmen angeboten.

Ins Gebäude der ehemaligen Firma Stepan Druck ziehen Volkshochschule, Start-up-Büros und ein Gemeindearchiv ein.

Foto: Moosbrugger / Stadtgemeinde

hochgeladen von Alexander Holzmann

Wohnquartier und Kindergarten in der Salzburger Straße

Das neue Wohnquartier in der Leitgebstraße wird im Frühjahr 2022 fertiggestellt. Errichtet wurden die drei Wohnhäuser von der Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft (gswb), die Vergabe erfolgte über die Stadtgemeinde. Insgesamt entstanden 111 Wohnungen in unterschiedlichen Größen und in unterschiedlichen Segmenten für Miete, Mietkauf und Eigentum. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon.

Das neue Wohnquartiert samt Kindergarten Zentrum in der Salzburger Straße in Bischofshofen soll im Frühjahr 2022 fertiggestellt werden.

Foto: gswb

hochgeladen von Alexander Holzmann

Im Erdgeschoss wird von der Stadtgemeinde ein Kindergarten mit vier Gruppen auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern eingerichtet. Durch den zusätzlich mit 1.000 Quadratmeter geplanten Außen-Spielbereich wird die Salzburger Straße großflächig begrünt, was das Stadtbild maßgeblich prägen wird. Im Sommer 2022 wird der Kindergarten Zentrum eröffnet. In den Räumlichkeiten findet der Sommerkindergarten statt. "Mit dem neuen Kindergarten Zentrum wird das vorbildliche Betreuungsangebot für Kinder in Bischofshofen weiter ausgebaut", sagt Obinger.

>>> Mehr News aus dem Pongau findest du >>HIER<<

>>> Mehr Artikel von Alexander Holzmann findest du >>HIER<<

Mehr aus Bischofshofen:



Drei Stolpersteine erinnern an Opfer der Nazi-Gräueltaten

Neues Lokal mit Stadl-Atmosphäre

Stadt setzt auf Profis, um den Ortskern weiter zu stärken