28 Fahrzeuge wurden bei technischen KFZ-Kontrollen im Pongau unter die Lupe genommen, zwölf davon waren nicht oder nur bedingt verkehrssicher.

SCHWARZACH. Durch die Landesverkehrsabteilung Salzburg wurden in Schwarzach im Pongau, am Dienstag, 5. Juli 2022, in der Zeit von 8:30 bis 15 Uhr, laut einer Meldung der Polizei Salzburg, im Auftrag des Amtes der Salzburger Landesregierung, Kfz-Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Kfz-Prüfstelle des Landes durchgeführt.

Das Kontrollergebnis laut der Polizei Salzburg:



28 Fahrzeuge wurden angehalten bzw. näher kontrolliert

2 Fahrzeuge waren nicht verkehrssicher

10 Fahrzeuge waren bedingt verkehrssicher (teils schwere Mängel)

16 Fahrzeuge waren verkehrssicher

17 Anzeigen werden erstattet

4 Anträge auf besondere Überprüfung des Fahrzeuges

4 Organstrafverfügungen

2 Ergebnisprotokolle über Lenkzeitkontrollen

21 Alkovortests – alle negativ

1 Untersagung der Weiterfahrt im Schwerverkehr

Gravierendste technische Mängel: Überladungen; Beleuchtungsmängel; Karosserieteile

