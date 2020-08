BISCHOFSHOFEN (aho). 400 Meter Distanz, rund 140 Meter Höhenunterschied und brutale Steigungen mit bis zu 75 Prozent, das Ganze so schnell wie möglich: Red Bull 400 ist der ultimative Test für Kraft, Ausdauer, Kampfgeist und Mut. Da die ursprünglich geplante Ausgabe des Schanzenlaufs in Bischofshofen Ende August nicht durchgeführt werden kann, wurde nun ein Ersatzdatum gefunden und ein entsprechendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. So wird die zehnte Ausgabe von Red Bull 400 mit einer geringeren Teilnehmeranzahl auf den 3. Oktober 2020 verlegt. Die Anmeldung für den Sprint auf die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ist ab 26. August, 14.00 Uhr auf www.redbull.com/400 möglich.