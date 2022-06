Up Stream Surfing holt den Wassersport Surfen mit einem speziellem System von Strand direkt nach St. Johann. Michael Strobel erklärt wie die Event-Serie entstanden ist, was man dazu mitbringen muss und wann das Team von Up Stream Surfing wieder in die Bezirkshauptstadt kommt.



ST. JOHANN. Ein neuer Trendsport gastierte Anfang Juni in St. Johann. Das Up Stream Surfen holt das Wellenreiten direkt in den Bezirk. Dabei kommt ein patentiertes System zum Einsatz, das dem Surfer erlaubt ohne externe Energie den Fluss entlang zu surfen.



"Mit Hilfe eines Flaschenzug-Systems und eines Unterwassersegels wird die Flussgeschwindigkeit genutzt um den Surfer zu beschleunigen. Sobald ein bis zwei Personen am Segel ziehen, wird dieses mit der Strömung gezogen und erzeugt so die nötige Energie um den Surfer am anderen Ende des Seiles gegen die Strömung zu ziehen. Durch den Flaschenzug können wir die Kraft multiplizieren. Man kann also bis zu sechs-Mal schneller als der Fluss werden", erklärt Michael Strobel von Up Stream Surfing.

Anfänger und Profis kommen beim Up Stream Surfing voll auf ihre Kosten.

Foto: Nils Roling

Umweltfreundlicher Surf-Spaß



"Vor einigen Jahren kam uns die Idee, auf umweltfreundliche Art in Städten zu surfen", erinnert sich Michael Strobl. "Zwar gab es schon diverse Surflösungen, allerdings waren diese für Anfänger eher nicht geeignet und fraglich, wenn es um den Umweltfaktor geht. Wir wollten also ein System herstellen, welches die Strömung des Flusses als Antrieb nützt und haben uns an den Bau unserer ersten Prototypen begeben. Nach mehr als 20 Prototypen haben wir endlich ein gut funktionierendes und mittlerweile auch patentiertes Surfsystem gebaut."

Das patentierte System wird an einer Brücke befestigt.

Foto: Up Stream Surfing

Anfänge in Innsbruck



2018 startete man dann mit einem ersten Standort in Innsbruck. Surfcoaches wurden ausgebildet und eine erste Up Stream Surf-Saison wurde eingeläutet. Mittlerweile macht man im Zuge der City-Tour Halt in zahlreichen Städten und verschafft Interessierten die Möglichkeit in den besonderen Wassersport hineinzuschnuppern. "Unsere Kurse starten mit einer Sicherheitseinweisung und einem Schwimmtraining, um sich an die Begebenheiten des Flusses zu gewöhnen", erklärt Strobel.



"Anschließend geht’s auch schon ins Wasser, wo wir am statischen Seil das Aufstehen und die Turns üben, dabei nutzen wir lediglich den natürlichen Widerstand des Flusses und Surfen sozusagen an einer Stelle. Wenn das klappt, folgen die ersten Versuche am Up Stream-System, welches die Teilnehmer flussaufwärts gegen die Strömung zieht - und das mit einer Geschwindigkeit von über 30km/h und einer Distanz bis zu 100 Metern. Wir können die Geschwindigkeit und somit die Schwierigkeit des Systems beliebig an den Fortschritt der Teilnehmer anpassen. Auch wenn Teilnehmer es nicht schaffen beim ersten Mal aufzustehen, können sie sich auf dem Surfbrett liegend oder knieend flussaufwärts ziehen lassen - was mindestens genauso viel Spaß macht", verspricht Michael Strobel, der selbst seit über zehn Jahren am Brett steht.

Der Sport soll besonders anfängerfreundlich sein.

Foto: Up Stream Surfing

Für Adrenalin-Junkies



"Up Stream Surfing ist ein besonderes Outdoor-Erlebnis, inklusive Adrenalin, Spaß, und Action", schwärmt Strobel. "Man lernt die Alpen von einer neuen Seite kennen und erlebt ein unbeschreiblich befreiendes und einzigartiges Gefühl wenn man den Fluss hinaufruft. Man legt die Furcht vor dem fließenden Wasser ab und entwickelt einen gesunden Respekt für die Strömung. Man lernt, wie man eins mit dem Fluss wird und sobald man den Dreh raus hat, macht es einfach nur Spaß." Der Surf-Spaß sei dabei besonders anfängerfreundlich – man muss lediglich Schwimmen können, um Teil der Kurse zu sein. Schon Mitte Juli kommt der Surf-Spaß zurück in die Bezirkshauptstadt. In St. Johann sind noch drei weitere Termine geplant: am 14 und 15. Juli, am 11. und 12. August und abschließend am 8. und 9. September.

