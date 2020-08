Neuer Technischer Geschäftsführer bei Großarler und Dorfgasteiner Bergbahnen

Der Bad Hofgasteiner Manfred Millinger wird neuer technischer Geschäftsführer der Großarler und Dorfgasteiner Bergbahnen. Er übernimmt die Stelle von Siegfried Plöbst der seine Funktion nach ein einhalb Jahren zurückgelegt hat.



GROSSARL, DORFGASTEIN. Bereits im Frühjahr 2020 legte Siegfried Plöbst nach "nur" ein einhalb Jahren seine Funktion als technischer Geschäftsführer der Großarler und Dorfgasteiner Bergbahnen zurück. Grund für seine Entscheidung sei die unbefriedigende Lösung der Pistensperre durch die zuständigen Behörden gewesen. Die Bezirksblätter haben dazu berichtet. Mit dem Bad Hofgasteiner Manfred Millinger wurde nun ein neuer technischer Geschäftsführer gefunden.

Pistensperre bleibt Thema



In den letzten Monaten hat der kaufmännische Geschäftsführer Sepp Gruber gemeinsam mit den Prokuristen Josef Aichhorn in Großarl und Hannelore Pfister in Dorfgastein sowie den Großarler Handlungsbevollmächtigten Anton Knapp, Felix Taxer und Engelbert Gschwandtl die Bergbahnen alleine geführt. Auf seiner Agenda ganz oben steht nach wie vor das von der zuständigen Behörde als Verordnungsgeber ungelöste Problem rund um die Nichteinhaltung der Sperre der Pisten zur nächtlichen Präparierung.

Neuer Gebietszusammenschluss



Gemeinsam mit Gruber will Millinger einen neuen Skigebietszusammenschluss von Großarl Mitte nach Dorfgastein Mühlwinkel erreichen. Das Behördenverfahren laufe zur Zeit recht vielversprechend ab, sodass es alles in allem „gute Aussichten für das Zukunftsprojekt gibt,“ weiß Gruber. „Wir sind als Massenbeförderer für hunderttausende Gäste auf den Seilbahnanlagen und Skipisten verantwortlich. Eine hervorragende Dienstleistungsqualität und ein attraktives Angebot zu bieten, sind wichtig und imageprägend für die Skischaukel und das Wintersportland Salzburg“, erklärt Millinger. In seinem Aufgabenbereich hat er es sich zum Ziel gemacht, einheitliche technische Standards auf beiden Seiten des Berges einzuführen.

Fördern und halten



Ein weiterer Schwerpunkt auf der diesjährigen Agenda ist die Förderung und Ausbildung von Mitarbeitern. Bereits vor einem Jahr wurde ein Projektgemeinsam mit der Agentur Plenos aus Salzburg ins Leben gerufen, das zu zahlreichen

Maßnahmen für die 160 Beschäftigten im Winter und 85 im Sommer geführt hat. So wurden

attraktive Benefits für das gesamte Team inklusive der Lehrlinge entwickelt, die interne

Information gestärkt und eine eigene Karriere-Webseite online gestellt. „Unser Ziel ist es, besonders Menschen aus der Region einen sicheren

Arbeitsplatz mit Zukunft und einem fairen Lohnniveau, das zuletzt wieder angehoben wurde,

zu bieten. Unsere Herausforderung ist es, Natur und Technik zu verbinden und unseren

Gästen einen optimalen Service anzubieten“, erklärt Sepp Gruber. Eines der schlagendsten Argument für die Bergbahnen als Arbeitsplatz sie die Nähe zum Wohnort: „Einwohner des Großarltales oder des

Gasteinertales müssen nicht auspendeln und gewinnen dadurch viel Lebenszeit, die sonst

mit dem Pendeln verloren ginge. Durch den Wegfall von langen Anfahrtswegen zum

Arbeitsplatz wird zudem ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet", betont Gruber.

Zur Person Manfred Millinger



Der 58-jährige ist erfahrener Seilbahner und bereits seit 1981 für die Gasteiner Bergbahnen AG tätig gewesen. Als Prokurist und Technischer Leiter verantwortete er zuletzt maßgeblich die technische Umsetzung des Generationenprojekts „Schlossalm neu“. Darüber hinaus ist Millinger in der Ausbildung für Seilbahnbetriebsleiter und Maschinisten tätig sowie Mitglied des Bundes- und Landestechnikerkomitees des Fachverbands der Seilbahnen.