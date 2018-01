Der ledige Bauplatz

Hoch her geht es beim Talwirt in Hüttschlag. Zumindest wenn die Theatergruppe Hüttschlag versucht die Tante Bert inklusive Bauplatz an den Mann zu bringen. Am 27.01. um 20:00 Uhr , am 21.01. um 19:00 Uhr, am 27.01. um 20:00 Uhr und am 28.01. gleich zwei Mal um 14:00 und um 19:00 Uhr kann man zusehen wie versucht wird die raubeinige Berta unter die Haube zu bringen.



Die Familie von Karl-Otto Hufnagl und Hugo Koch haben ein großes Problem – ihre ledige „Tante Berta“. Laut Testament ihres Vaters muss eine der beiden Schwestern Berta so lange bei sich im Haus behalten, bis diese einen Mann gefunden hat. Doch das ist nicht so einfach, denn Berta liebt Bier, Schnaps und Zigaretten mehr als Wasser, Seife oder gar Arbeit und Männer sind für Berta sowieso nur ein lästiges Übel.

Nach zähen und mit schlagkräftigen Argumenten geführten Verhandlungen, fasst die Verwandtschaft schließlich den Entschluss, die Sache endgültig zu regeln. Und gibt eine Heiratsanzeige auf. Da mit Berta nun wirklich kein Staat zu machen ist gibt es als Mitgift einen Bauplatz. Der Bauplatz zieht und bald melden sich die ersten Interessenten. Die Brautschau läuft natürlich nicht ohne Probleme, Verwicklungen und Verwechslungen ab, was vor allem der neue Aushilfspfarrer zu spüren bekommt. Dieser unterschreibt schließlich, im guten Glauben, ein Zimmer zu mieten, ahnungslos einen Ehe-Verpflichtungsvertrag. Aber kaum ist Berta unter größten Anstrengungen an den Mann gebracht, geschieht etwas völlig Unvorhersehbares.