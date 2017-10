Kulinarisch kreative Tage in der Reinbachstube

08.10.2017, 18:34 Uhr

Essen verbindet – dies wurde vom 6. bis 8. Oktober in der Reinbachstube in St. Johann unter Beweis gestellt

und Gastkochluden zu einem ganz besonders kulinarischen Abend Jung, Alt, Groß und Klein zu sich in dieThomas Gantioler und Fredi Junior kochten schon gemeinsam im Jahr 2014 infür die deutsche Botschaft und bekochten unter anderemundSchon damals wussten beide, sie wollen in Kontakt bleiben und später wieder gemeinsam kochen. Im Herbst 2014 trennten sich dann ihre Wege, Thomas ging nach Australien, währenddessen Fredi Junior wieder für kurze Zeit in die Heimat zurückkehrte. Doch auch ihn packte das Interesse nach neuen Geschmäckern und neuen Kulturen und so zog es ihn in die Karibik.Nach 3 Jahren war es nun soweit, ein gemeinsameswurde auf die Beine gestellt.Anfang Oktober kreierten sie gemeinsam mit ihrem charmanten Service-Team einen Abend mit einem sehr außergewöhnlichen Menü.Von Hirsch über Risotto, zu saisonalem Kürbis über regionale Forellen, traditionellem Rind und köstlichstem Rosmarin war alles dabei, aber nichts war so, wie man es sich hätte vorstellen können. Eine absolute Explosion der Sinne, sei es das Eichenmoos, die Haselnüsse und die Lakritze im Risotto oder die Forelle mit Boskop-Mus und Rettich oder aber ein Rosmarineis mit Lupinenschaum und Quitten. Ein exzellentes Menü, das man bei uns nur sehr selten findet. In Kombination mit auserwählten Weinen war dieser kulinarische Abend etwas das seinesgleichen sucht.Unter den Gästen waren viele Bekannte St. Johanner, wie beispielsweise(Bodyland),(Snow Shop),(Fa. Höllwarth),(C&C Wedl) und viele mehr, die sich diese Einladung nicht entgehen lassen wollten.In 3 Tagen und 3 Durchgängen bekochten Fredi Junior, Fredi Senior und Thomas Gantioler ca. 90 Gäste und alle waren restlos begeistert.St. Johann kann sich glücklich schätzen einen so jungen und vor allem talentierten Koch zu haben, der auch in Zukunft für kulinarische Highlights in der Reinbachstube sorgen wird.