15.07.2017, 17:13 Uhr

Der Täter entkommt allerdings ohne Beute.

FLACHAU. Laut jüngster Informationen der Polizei schlug in der Nacht auf Samstag ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Restaurants in Flachau ein. Anschließend stieg der Täter in das Restaurant ein und durchsuchte dies. Es wurden keine Gegenstände gestohlen. Weitere Ermittlungen werden geführt.