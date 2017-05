Immer auf der Suche nach Motiven – #einfachnäherdran

08.05.2017, 00:30 Uhr

Roswitha OberhuberOktober 2011Pongau, Salzburg"Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden!"Beim Wandern und Spazieren kann Roswitha Oberhuber so richtig entspannen und abschalten. "Ich bin eigentlich immer draußen unterwegs. Seit Jahren begleitet mich bei solchen Ausflügen meine Kamera. Ich fotografiere die Pflanzen und Tiere, die Berge oder dokumentiere eine schöne Wanderung mit Bildern. Häufig gehe ich auch gezielt wegen eines bestimmten Motivs auf einen Berg", erzählt Roswitha Oberhuber, die seit sechs Jahren Regionautin ist. "Wenn die Krokusse rauskommen, bin ich zum Beispiel immer bei der Hirtenkapelle am Meislstein in Goldegg zu finden. Die ersten Frühlingsblumen im Kontrast mit dem letzten Schnee und das Hochkönig-Massiv im Hintergrund liefern immer ein tolles Motiv."

"Ich möchte mit meinen Bildern jene begeistern, die vielleicht nicht mehr so fit sind oder aus anderen Gründen nicht mehr in die Natur oder auf die Berge kommen. Ich möchte ihnen das Gefühl geben, trotzdem noch an der Natur teilhaben zu können", erzählt Roswitha. "Dass ich mein Foto dann auch noch in der Zeitung sehe, ist ein zusätzlicher Bonus. Außerdem ist die Gemeinschaft unter den Regionauten toll. Ich freue mich immer über das nette Feedback der Kollegen."