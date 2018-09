Neues Gestaltungskonzept gestartet...

12.09.2018, 09:22 Uhr

TVB Geschäftsführerin Doris Höhenwarter: “Das Konzept wurde mit der Gemeinde abgestimmt, hier geht es um ein neues Beleuchtungskonzept für den Ortskern, im ersten Schritt wird das TVB Gebäude am Ortseingang und der Wasserfall neu ausgeleuchtet.Dazu gehören ein einheitliches Bepflanzungskonzept, Litfasssäulen wie beim Straubingerplatz, einheitliche Plakate, Sitzgelegenheiten (Pastillen am Kongressplatz) oder– alte Kugeln aus dem Felsenbad, Liegen und einheitliche Blumentöpfe, aber auch die Neugestaltung der Meranzeile wird sicherlich positiv auffallen.“Das Konzept ist auf drei Jahre aufgeteilt und wird in unterschiedliche Zonen im Ort gemeinsam mit der Gemeinde Bad Gastein umgesetzt.Foto: Konrad RauscherDie zum neuen Gesamtkonzept gehörenden Litfasssäulen bieten im Zentrum einen besonderen Blickfang.